Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rauchentwicklung im Oberen Munketal

Jena (ots)

Ein Waldbrand hat am Donnerstagnachmittag einen Einsatz von Feuerwehr und Polizei im Bereich des Oberen Munketals bei Jena ausgelöst. Gegen 15:43 Uhr wurde zunächst eine unklare Rauchentwicklung unterhalb des Napoleonsteins in Richtung Cospeda gemeldet. Da die Ursache zunächst nicht lokalisiert werden konnte, setzte die Feuerwehr unter anderem eine Drohne zur Erkundung des betroffenen Waldgebietes ein. Im weiteren Einsatzverlauf wurde ein Brand im Oberen Munketal festgestellt. Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Zeugen gesucht: Wer am Donnerstagnachmittag im Bereich des Oberen Munketals oder des Napoleonsteins verdächtige Personen oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Polizei Jena zu melden (03641-810, id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

In Jena gilt derzeit Waldbrandgefahrenstufe 4 (hohe Gefahr). Schon ein kleiner Funke kann einen folgenschweren Brand auslösen. Melden sie Rauch oder Feuer sofort über den Notruf 112.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell