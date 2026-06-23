Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Reifen mutwillig beschädigt

Saale-Holzland (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat einen geparkten Pkw beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Der Fahrzeughalter hatte seinen Pkw am Freitag, dem 19. Juni 2026, zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr auf einer Wiese in der Crossener Straße in Heideland/ Etzdorf im Rahmen einer Veranstaltung abgestellt. Nach der Rückkehr bemerkte er einen Druckverlust an einem Reifen und ging zunächst von einer gewöhnlichen Beschädigung, etwa durch einen Nagel, aus. Er montierte das Reserverad und setzte seine Fahrt fort. Erst bei einer späteren Kontrolle stellte der Mann einen rund drei Zentimeter langen Schnitt in der Reifenflanke fest. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Reifen im genannten Zeitraum vorsätzlich beschädigt wurde. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen, die im Bereich des Parkplatzes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der PI Saale-Holzland zu melden.

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