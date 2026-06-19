Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mann auf Baustellendach löst Polizeieinsatz aus

Kromsdorf (ots)

Am Donnerstagabend ging bei der Polizei in Apolda ein Anruf ein, dass sich ein Mann unerlaubt auf dem Dach einer landwirtschaftlichen Halle zwischen Kromsdorf und Denstedt aufhält. Nach Angaben des Mitteilers war die Person über ein Baugerüst auf das Dach geklettert, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Als die Polizei vor Ort eintraf, hatte der Mann das Grundstück bereits verlassen. Gegen den bislang namentlich nicht bekannten Tatverdächtigen wurde eine Anzeige wegen Hausfriedensbruchs gefertigt. Die Ermittlungen dauern an.

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