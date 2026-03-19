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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verdacht auf Giftköder bestätigt sich nicht

Jena (ots)

Eine 50-Jährige Frau war mit ihrem Hund am Mittwochnachmittag in Jena-Nord spazieren. Dabei entdeckte sie am Boden eine verdächtige erbrochene Substanz. Die Frau hatte die Vermutung, dass es sich Möglicherweise um Giftköder handeln könnte. Sie informierte die Polizei und begab sich zum Tierarzt. Die Tochter der Hundehalterin zeigte den Beamten die Feststellungen. Die Beamten sicherten die Substanz und nahmen nochmal Kontakt mit der Hundehalterin auf. Diese gab nun an, dass ihr Hund sich mehrfach übergeben hatte, durch den Tierarzt lag der Schluss nahe, dass der Hund bestimmte Medikamente nicht vertragen hatte. Eine verdächtige Substanz, die auf einen etwaigen Giftköder schließen würde, hat der Arzt nicht festgestellt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641-81-1503
E-Mail: sina.poser@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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