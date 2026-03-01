PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Räuberischer Diebstahl

Apolda (ots)

Am 28.02.2026 kam es gegen 12:20 Uhr zu einem Räuberischen Diebstahl in einem Einkaufsmarkt am Weimarer Berg in Apolda. Hierbei wurde der 49jährige Täter durch eine Mitarbeiterin des Geschäfts im Kassenbereich auf seinen Rucksack und dem darin enthaltenen Beutegut angesprochen. Als dieser dann mit dem Beutegut im Rucksack flüchten wollte, versuchte die Mitarbeiterin den Rucksack festzuhalten. Dies misslang jedoch, da der Täter den Rucksack mit Gewalt aus den Händen der Mitarbeiterin riss und flüchtete. Pech jedoch für den Täter, da dieser kurzen Zeit später durch Einsatzkräfte der PI Apolda in der Compterstraße gefasst werden konnte. Der Täter hatte hier Lebensmittel, Werkzeug, Badutensilien und Glühbirnen im Wert von rund 121 Euro entwendet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

  • 01.03.2026 – 07:21

    LPI-J: Verstoß Betäubungsmittelgesetz

    Apolda (ots) - Am 28.02.2026 wurden gegen 23:30 Uhr bei einer 27jährigere Frau im Bereich der Wielandstraße in Apolda während einer Personenkontrolle Betäubungsmittel aufgefunden. Insgesamt wurden hier 0,84g Crystal bei der Frau gefunden und durch die Beamten beschlagnahmt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 07:20

    LPI-J: Handtaschendiebstahl

    Apolda (ots) - Am 27.02.2026kam es gegen 11:30 Uhr zu einem Handtaschendiebstahl in einem Einkaufsgeschäft des Glockenhofcenters in der Leutloffstraße in Apolda. Die 73jährige Geschädigte hatte hier zu diesem Zeitpunkt kurzzeitig ihre Handtasche während des Einkaufs auf einem Regal abgelegt und dann vergessen. Eine Videoaufzeichnung des Marktes konnte dann einen älteren Mann mit einer Frau entlarven, welche die Tasche zunächst an sich nahmen um diese dann später noch ...

    mehr
  • 01.03.2026 – 07:19

    LPI-J: Alkohol am Steuer

    Apolda (ots) - Am 28.02.2026 wurde gegen 02:45 Uhr der 38jährige Fahrer eines Pkw Audi im Bereich der Bahnhofstraße in Apolda einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hier ergab ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,22 Promille. Ihm wurde sofort die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

    mehr
