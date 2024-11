Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Supermarkt misslang

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kahla: Ein Mitarbeiter eines Supermarktes am Ölwiesenweg stellte am Donnerstagmorgen fest, dass man gewaltsam versuchte in das Warenlager zu gelangen. Der oder die Täter bohrten das Schloss eines Zugangstors auf, kamen dadurch aber nicht ins Innere, da das Tor verschlossen blieb. Die Straftat muss sich in der vorangegangenen Nacht ereignet haben. Mit hinterlassenem Sachschaden am betreffenden Schloss und ohne Beutegut verließen die Täter den Tatort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell