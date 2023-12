LPI-J: Vandalismus in Weimar: Wahlkreisbüro der Grünen durch Steinwürfe attackiert

Weimar (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag drangen Unbekannte gewaltsam in einen Bioladen in der Weimarer Altstadt ein. Offenbar auf der Suche nach Bargeld durchsuchten die Täter sämtliche Räumlichkeiten, indem sie Schränke und Schubladen durchwühlten. Es entstand Sachschaden in Höhe von 400 Euro, weiterhin wurde aus einem Tresor, den die Diebe mittels eines Hebelwerkzeugs öffneten, etwa 200 Euro Bargeld entwendet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr