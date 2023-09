Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fahrzeug gerät nach Unfall in Brand

Weimar (ots)

Am Montagabend befuhr ein 62jähriger mit seinem Renault die B87, aus Richtung Umpferstedt kommend in Richtung Mellingen. Auf Höhe des Ortseingangs Mellingen kam er nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in dem Straßengraben gegen einen Wasserdurchlauf. Das Fahrzeug, ein Hybrid, geriet sofort in Brand. Der leicht verletzte Fahrer konnte sich glücklicherweise selbst aus dem Fahrzeug befreien. Das Fahrzeug wurde durch die Feuerwehr gelöscht und war nicht mehr fahrbereit.

