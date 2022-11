LPI-J: Wildunfall

Weimar (ots) - Eine 81-jährige Frau wurde am gestrigen Sonntag am frühen Nachmittag Opfer eines Raubes. Vor der Sparkassenfiliale in der Marcel-Paul-Straße näherte sich ein unbekannter Täter der Rentnerin von hinten und riss ruckartig an ihrer Handtasche. Die Frau hielt an ihrer Tasche fest, kam jedoch durch den starken Zug zu Fall, wodurch der Täter leichtes Spiel hatte. Der männliche Dieb, der mit einer schwarz-weiß karierten Jacke bekleidet war, rannte im ...

