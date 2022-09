Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einen über den Durst getrunken

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Kurz vor Mitternacht stellte eine Streifenwagenbesatzung am Mittwoch einen 41-jährigen Fahrzeugführer fest, welcher nicht mehr in der Lage war sein Fahrzeug rechtmäßig zu führen. Der Mann befuhr gerade die August-Bebel-Straße in Dornburg-Camburg, als die Beamten den VW stoppten. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,28 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Die Weiterfahrt wurde logischerweise untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Die entsprechende Anzeige gab es obendrauf.

