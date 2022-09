Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Langfinger erwischt

Jena (ots)

Nicht mit dem Ladendetektiv gerechnet hatte am Mittwochnachmittag ein Langfinger in einem Einkaufsmarkt in Isserstedt. Der 41-Jährige begab sich durch den Markt und entnahm ein Mobiltelefon im Wert von 50,- Euro aus der Warenauslage. Als er schlussendlich den Kassenausgang passierte, ohne jeglichen Bezahlwillen, sprach der Detektiv den Langfinger auf sein Handeln an. Im Ergebnis hatte er zwar kein neues Mobiltelefon, dafür aber eine Anzeige im Gepäck.

