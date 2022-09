LPI-J: Einen Dieb erwischt, einer ging stiften

Weimar (ots) - Am 28.09.2022 wurde in der Zeit 06:00 Uhr bis 13:00 Uhr in Buttelstedt eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Bei gemessenen 1028 Fahrzeugen kam es zu 14 Beanstandungen, welche alle durch ein Verwarngeld geahndet wurden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

