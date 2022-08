LPI-J: Ruhestörung unterbunden

Apolda (ots) - Am 18.08.2022, gegen 18:15 Uhr wurde ein 71jähriger in einem Supermarkt in Apolda, An der Goethebrücke dabei erwischt, wie er versuchte, in seiner Hose versteckt, 2 Dosen Bier und Fleischwaren hinaus zu schmuggeln. Die elektronische Sicherheitskontrolle am Ausgang schlug jedoch Alarm. Das Beutegut hatte einen Wert von 11 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

mehr