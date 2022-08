Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ladendiebstahl durch Minderjährige

Apolda (ots)

Am Mittwoch, den 3. August 2022 wurde die Polizei zu einem Ladendiebstahl in der Straße des Friedens in Apolda gerufen. Dort wollten drei minderjährige Personen Getränke und Kaugummi im Wert von ca. 15 EUR stehlen. Durch einen Kunden wurde beobachtet, wie man die Sachen in einen Rucksack, sowie in eine Hosentasche steckte. Daraufhin wurde der Sicherheitsdienst informiert, welcher dann die Polizei verständigte.

