LPI-J: Ernte löste Einsatz aus

Weimar (ots) - Im Bereich des Marktes wurden in den frühen Donnerstagmorgenstunden zwei männliche Personen gesehen, die mit einem Bauzaun unterwegs waren. Eine Überprüfung dieses Bereichs der Innenstadt ergab den Verdacht, dass das getragene Zaunsfeld zuvor von der Baustelle am Rathaus entwendet wurde. Trotz akribischer Suche nach den beiden, doch recht auffälligen Personen, konnten weder sie noch der Zaun aufgefunden werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

