LPI-J: Waffen in der Tasche

Weimar (ots) - Möglicherweise lag es an den Öffnungszeiten, dass sich mehrere Personen am Mittwochabend widerrechtlich auf dem Gelände des Spiel- und Sonnenparks in Hohenfelden aufhielten. Eine dreiköpfige Familie überstieg am Eingangsbereich die Zutrittsbarriere und gelang so auf das Areal. Als sie hierbei erwischt wurde, erhielten die Erfurter ein Hausverbot für das Gelände. Zudem wurde ein Verfahren wegen Hausfriedensbruches eingeleitet. Rückfragen bitte an: ...

mehr