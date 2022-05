Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall 2

Weimar (ots)

Recht hoher Sachschaden war bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in der Martin-Andersen-Nexö-Straße in Weimar zu verzeichnen. Ein Anwohner beabsichtigte, seinen Pkw in seiner Einfahrt zu parken. Beim rückwärts rangieren von der Straße in die Einfahrt rutschte der 81-Jährige von der Bremse, der Pkw rollte das Gefälle der Einfahrt hinunter in Richtung Garage und fortfolgend gegen das geschlossene Garagentor. Zu Personenschaden kam es zum Glück nicht. Der Gesamtschaden am Pkw Opel und der Garage wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt.

