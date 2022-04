LPI-J: Einbrecher flüchten

Weimar (ots) - Am Mittwoch führten Beamte der PI Weimar in Buttelstedt eine Geschwindigkeitsmessung durch. In der Zeit zwischen 13:30 Uhr und 15:00 Uhr stellten sie 15 Temposünder fest. Am schnellsten war ein 76-jähriger VW-Fahrer mit über 90 gemessenen km/h bei erlaubten 50. Zudem war auch ein Radfahrer vor der Kontrollstelle nicht gefeit. Dass er mit seinem Handy telefonierend an den Beamten vorbeifuhr, kostete ihn ein Verwarngeld in Höhe von 55 Euro. Rückfragen ...

