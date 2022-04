Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet

Apolda (ots)

Am 20.04.2022, gegen 11:55 Uhr verließ eine 61jährige Dodge-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug das Parkdeck der Marktpassage in Apolda und wollte nach links auf den Heidenberg einfahren. Auf dem Heidenberg staute sich zu diesem Zeitpunkt der Verkehr. Ein anderer Verkehrsteilnehmer auf der Geradeausspur ließ Platz, damit die Fahrzeugführerin nach links abbiegen konnte. Dabei übersah diese jedoch eine von rechts kommende 65jährige Daimler-Fahrerin, welcher über die Linksabbiegespur auf das Parkdeck einfahren wollte. In der Folge kam es zur Kollision beider Pkw. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 2.500 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Daimler war nicht mehr fahrbereit.

