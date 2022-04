LPI-J: Wildunfall

Jena (ots) - Den Seitenabstand zu einem geparkten Pkw Daimler-Benz schätzte am Dienstagnachmittag eine 10-jährige Radfahrerin in der Dornburger Straße falsch ein. Aufgrund dessen stieß diese gegen den Pkw und stürzte, wobei sie sich leicht verletzte. Sowohl das Mädchen als auch das Fahrrad konnten in die Obhut der Mutter gegeben werden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

