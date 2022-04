Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Paletten angezündet

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem Brand in einer leerstehenden Lagerhalle in Kahla wurden am Donnerstagabend die Polizei und die Kameraden der Feuerwehr gerufen. Unbekannte stapelten alte Paletten, welche sich in dem verlassenen Gebäude befanden und zündete dies an. Durch die starke Rußentwicklung wurde ein Zeuge auf den Brand aufmerksam und informierte die rettungsleitstelle. Durch den Einsatz von Feuerlöschern konnte die zuerst eingetroffene Polizei den Brand soweit eindämmen, bis die Feuerwehr vor Ort war und das Feuer vollständig löschte. Eine Gefahr für umliegende Gebäude entstand nicht. Auch Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell