LPI-J: Bohrmaschinendieb

Bad Sulza (ots) - Am 31.03.2022, gegen 16:05 Uhr wollte ein 26 Jahre junger Pkw-Fahrer in Bad Sulza, Untere Marktstraße sein Fahrzeug einparken. Dabei beschädigte er den bereits abgestellten Pkw eines 48jährigen. Dabei entstanden an beiden Fahrzeugen Lackkratzer an der Stoßstange. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

mehr