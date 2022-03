LPI-J: Nie zu alt

Jena (ots) - Zwischen Dienstag, dem 15: März 2022, und Mittwoch, dem 16. März 2022, entwendeten Unbekannte ein abgestelltes Fahrrad. Das Rad war in der Fritz-Ritter-Straße ordnungsgemäß mit einem Schloss gesichert. Der oder die Täter trennten das Schloss in der Folge auf und eigneten sich widerrechtlich das Fahrrad an Die Beute hat einen Wert von ca. 150,- Euro. Das Schloss wurde am Tatort zurückgelassen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

