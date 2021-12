Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 55-jährige Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt - Verursacher flüchtig

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Donnerstagmorgen wurde eine 55-jährige Frau bei einem Verkehrsunfall in Wiesloch leicht verletzt. Die Frau war gegen 9.15 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Schwetzinger Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Straße "Zwischen den Wegen" wurde sie von einem unbekannten Autofahrer mit knappem Seitenabstand überholt. Dadurch kam die 55-Jährige zu Fall und schlug mit dem Kopf auf der Fahrbahn auf. Sie hatte keinen Fahrradhelm getragen und erlitt eine Kopfplatzwunde. Zur Behandlung wurde sie in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher fuhr, ohne anzuhalten, einfach weiter. Inwiefern es zu einer Berührung zwischen Auto und Radfahrerin gekommen war, ist derzeit unklar.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug und dessen Fahrer sowie zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell