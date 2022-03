Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Abstand unterschätzt

Apolda (ots)

Ein 39jähriger parkte mit seinen Pkw VW am 16.03.2022 in Apolda, Alexanderstraße. Gegen 07:00 Uhr befuhr ein 34jähriger im Pkw Opel ebendiese Straße in Richtung Herressener Straße. Da ihm ein Linienbus entgegen kam, versuchte er möglichst weit rechts zu fahren, um diesen ungehindert passieren zu lassen. Hierbei schätzte er jedoch den seitlichen Abstand zum ruhenden Verkehr falsch ein und kollidierte so mit dem linken Außenspiegel des dort geparkten VW. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro.

