LPI-J: Streithähne begegnen sich

Hamburg (ots) - Der Fernsehjournalist und Publizist Peter Merseburger, der in den 60er Jahren als Moderator und Leiter des NDR Politikmagazins "Panorama" im Ersten bekannt wurde, ist tot. Er starb am 15. Februar im Alter von 93 Jahren in Berlin. NDR Intendant Joachim Knuth: "Peter Merseburger war einer der großen Journalisten in der Geschichte des Norddeutschen Rundfunks. Rhetorisch brillant, streitbar und mutig hat er viele politische Diskussionen der noch jungen ...

