Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Hase überfahren

Wormstedt (ots)

Auf halber Strecke zwischen Wormstedt und Pfuhlsborn kam es am 16.03.2022, gegen 06:00 Uhr zu einem Wildunfall. Ein 19jähriger befuhr die o. g. Straße als plötzlich von rechts ein Hase die Fahrbahn querte. Trotz Bremsmanöver konnte der Fahrzeugführer einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Hierdurch entstand Sachschaden am Stoßfänger in Höhe von ca. 500 Euro und das Kennzeichen fiel ab. Letzteres bemerkte der junge Mann jedoch erst am Arbeitsort und brachte den Sachverhalt daher zur Anzeige. Das Tier konnte bei einer anschließenden Nachschau nicht aufgefunden werden.

