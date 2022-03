Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unzufrieden mit Öffnungszeiten

Jena (ots)

Von Ladenöffnungszeiten wollte ein 38-Jähriger am Dienstagabend augenscheinlich nichts wissen. Kurz vor 19.00 Uhr wollte der Mann einen Elektromarkt am Carl-Zeiss-Platz betreten, als ihm im Eingangsbereich durch den Sicherheitsdienst erklärt wurde, dass der Markt nun schließe und der Zutritt erst am Folgetag wieder möglich ist. Dies missfiel dem 38-Jährigen so sehr, dass dieser plötzlich auf den Sicherheitsmitarbeiter losging und diesen mehrfach schlug, anschließend zur Seite stieß du einen weiteren Mitarbeiter bedrohte. Zwei weitere Gäste, welche gerade den Markt verlassen wollte, bemerkten die Situation und wollten dazwischen gehen. Nun versuchte der Mann auch die beiden Besucher zu schlagen, was allerdings nicht gelang, da diese ausweichen konnten. Anschließend flüchtete der Schläger. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der 38-Jährige ausfindig gemacht werden. Er versuchte zwar noch zu flüchten, dies konnte aber durch die eingesetzten Polizeikräfte unterbunden werden. Aufgrund seiner Aggressivität und seines Gemütszustandes wurde der Mann einem Arzt vorgestellt, welcher gegen den Willen des 38-Jährigen entschied, dass dieser in ein Krankenhaus eingewiesen wird. Durch die Polizei wurde der Transport begleitet. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell