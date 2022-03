Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Liebstedt (ots)

Am 01.03.2022, gegen 16:55 Uhr kam es Am Lindenberg in Liebstedt zu einem Verkehrsunfall. Ein 59jähriger Fahrzeughalter hatte seinen Pkw mit nach rechts eingeschlagenen Vorderrädern, wodurch diese ein Stück nach links über den Radkasten hinaus ragten, ordnungsgemäß am rechten Straßenrand abgestellt. Der Fahrer eines vorbeifahrenden Fahrzeuges unterschätzte den seitlichen Abstand und berührte mit seinem Außenspiegel den Spiegel des parkenden Pkw. Weiterhin stieß der Unfallverursacher gegen das eingeschlagene linke Vorderrad des Geschädigten, woraufhin das Fahrzeug auf die Bordsteinkante geschoben wurde. Ob hierbei Schäden am Fahrwerk entstanden sind, ist bisher noch nicht bekannt, ersichtlich waren diese zunächst jedoch nicht. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss pflichtwidrig die Unfallstelle. Da der Vorfall durch eine Zeugin beobachtet wurde und diese Angaben zum Verursacher gemacht hat, konnte dieser zeitnah ermittelt werden. Nach ersten Erkenntnissen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30,00 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell