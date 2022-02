Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Langfinger haben zugeschlagen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eine 66-Jährige fiel am Mittwoch Langfingern zum Opfer. Die Frau war in den Morgenstunden in einem Supermarkt in der Friedenssiedlung in Hermsdorf einkaufen. Hierbei hatte sie ihre Geldbörse in der Tasche im Einkaufswagen abgelegt. Die Gunst der Stunde nutzen die Diebe und entnahmen das Portemonnaie, was die 66-Jährige an der Kasse feststellte. Kurze Zeit später bedienten sich die Unbekannten bereits am Geldautomaten Waldsiedlungspark und hoben vom Bankkonto der Frau 950 Euro ab. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell