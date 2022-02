Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Fehlende Zahlungsmoral

Jena (ots)

Geprellt wurde ein Taxi-Fahrer in der Nacht zu Donnerstag. Zwei unbekannte Fahrgäste ließen sich von einem Taxi-Fahrer in die Kastanienstraße fahren, doch anstatt die fälligen Fahrtkosten in Höhe von 31 Euro zu entrichten, stiegen die zwei Unbekannten aus dem Taxi aus und entfernten sich fußläufig. Die Ermittlungen im Nahbereich nach den Taxiprellern blieben aber ohne Erfolg.

