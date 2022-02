Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: In der Post nichts gefunden

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Zu einem versuchten Einbruch kam es an der ehemaligen Post in Stadtroda. Ein Zeuge berichtete am Mittwochmorgen, dass die Bautür offenstehe. Nach einer Überprüfung und Rücksprache mit dem Eigentümer konnte der Sachverhalt so bestätigt werden. Unbekannte haben die hölzerne Bautür gewaltsam aufgedrückt und konnte so in das Innere des leerstehenden Gebäudes eindringen. Im Haus selbst wurde aber nichts entwendet, sodass lediglich Sachschaden an der Tür entstand.

