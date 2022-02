Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zwei Pkw mutwillig beschädigt

Apolda (ots)

In der Rosa-Luxemburg-Straße in Apolda beschädigten unbekannte Täter im Zeitraum 05.02.2022, 21:00 Uhr bis 06.02.2022, 13:45 Uhr zwei dort parkende Fahrzeuge, indem sie diese mittels unbekanntem Gegenstand zerkratzten bzw. die Spiegel abtraten. Insgesamt entstand durch den Vandalismus ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro. Zum Täter oder den Tätern gibt es bislang keine Erkenntnisse.

