Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Wildunfall

Oberndorf (ots)

Zwischen Kapellendorf und Oberndorf kam es am 06.02.2022, gegen 20:00 Uhr zu einem Wildunfall. Ein 18jähriger im Pkw VW befuhr die o. g. Straße, als unvermittelt von rechts ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Der Fahrzeugführer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern, so dass es in der Folge zum Zusammenstoß mit dem Tier kam, welches seinen Verletzungen noch am Unfallort erlag. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

