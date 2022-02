Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Sturm

Weimar (ots)

Aufgrund der starken Windböen in den letzten Tagen kam es am Sonntag zu mehreren Warnmeldungen, bei welchen Bäume umstürzten oder Äste abbrachen. So kam es immer wieder zu Sperrungen von Straßen und Wegen. Zwischen der Ortslage Kranichfeld und Rittersdorf war die Straße voll gesperrt, weil ein umgestürzter Baum das Passieren unmöglich machte. Ebenso wurde Straßen rund um das Gewerbegebiet UNO teilweise wegen abbrechender Äste gesperrt. Schäden von den Straßen, oder auch vom Weimarer Goethepark, wo ein Baum umstürzte, sind bis dato nicht bekannt geworden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell