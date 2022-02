Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alkoholisiert unterwegs

Weimar (ots)

Eine 39-jährige VW-Fahrerin geriet am Sonntagmorgen, kurz nach 09:00 Uhr in der Weimarer Altstadt in eine Verkehrskontrolle. Aus dem Fahrzeuginnenraum schlug den Beamten der Geruch von Alkohol entgegen. Die Frau wurde zum Alkoholtest gebeten. Der ergab einen Wert von mehr als 0,7 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen die Frau wurde eingeleitet. Ihren Wagen musste sie vorerst stehen lassen.

