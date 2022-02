Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogen mitgeführt

Weimar (ots)

Am Samstagabend kontrollierten die Beamten einen 36-Jährigen in der Meyerstraße, da dieser mit seinem Fahrrad den Gehweg befuhr. In seinen mitgeführten Sachen konnten geringe Mengen Betäubungsmittel aufgefunden werden.

