Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Containerbrand

Weimar (ots)

Am Freitag kurz vor 18 Uhr setzten unbekannte Täter in der Oskar-Schlemmer-Straße auf Höhe Bauhausmuseum einen Müllcontainer in Brand. Der Sachschaden beträgt 200 Euro.

