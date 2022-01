Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Versammlungsgeschehen mit Corona-Bezug

Bad Salzungen/Dorndorf (ots)

Am Donnerstag, 16:00 Uhr, versammelten sich in der Erzberger Allee in Bad Salzungen ca. 100 Menschen. Sie stellten Kerzen und legten Handzettel vor dem Eingang zum Landratsamt ab. Gegen 17:00 Uhr verließen die Teilnehmer den Bereich, ein Aufzug erfolgte nicht. In Dorndorf versammelten ca. 145 Personen, um sich anschließend zu einem Aufzug zu formieren und mit Trillerpfeifen durch den Ort zu ziehen. Ordnungswidrigkeitenanzeigen, weil die Teilnehmer der nicht angemeldeten Versammlung weder die Mindestabstände einhielten noch einen Mund-Nasen-Schutz trugen, werden derzeit geprüft.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell