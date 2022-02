Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall Nr. 2

Jena (ots)

Eine Kollision zwischen drei VWs ereignete sich am Donnerstagabend auf der Göschwitzer Straße. Die drei Fahrzeuge fuhren hintereinander, als der vorderste VW an einer Ampel verkehrsbedingt halten mussten. Auch der direkt dahinterfahrende Pkw kam zum Stillstand. Die 38-jährige Fahrzeugführerin, welche als letztes angerollt kam, war aufgrund ihrer Kinder im Fahrzeug abgelenkt, stieß mit dem vor ihr stehenden VW zusammen und schob diesen weiterführend auf das erste Fahrzeug in der Reihe. Eine Person wurde hierbei leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

