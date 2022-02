Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Auffahrunfall Nr. 1

Jena (ots)

Einen Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person musste am Donnerstagmorgen die Polizei in Jena aufnehmen. Eine Seat-Fahrerin und eine Opel-Fahrerin waren auf der Bundesstraße, aus Richtung Maua kommend, unterwegs und wollten in die Göschwitzer Straße abbiegen. Verkehrsbedingt musste die Seat-Fahrerin allerdings stoppen, was die dahinterfahrende 33-Jährige nicht rechtzeitig erkannte und folglich mit dem Seat kollidierte. Hierdurch wurde die Fahrerin des Seat leicht verletzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell