Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Treffer bei Verkehrskontrolle

Weimar (ots)

In der Schwanseestraße wurde am Donnerstagabend die Fahrerin eines Kia einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während es bei der 44-jährigen Fahrerin keine Beanstandungen gab, stellte sich heraus, dass gegen eine 40-jährige Mitfahrerin ein Haftbefehl vorlag. Die Frau wurde von den Beamten vor Ort vorläufig festgenommen und zur PI Weimar verbracht. Nun war es an der Frau die erforderliche Geldstrafe aufzutreiben, um der JVA zu entgehen. Dies gelang der Betroffenen schließlich, so dass sie wieder entlassen werden konnte.

