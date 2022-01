Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall

Weimar (ots)

Zu einem Unfall kam es am Donnerstagmorgen, gegen 06:45 Uhr, auf der L1054 am Abzweig nach Kleinobringen. Ein aus dieser Richtung kommender 46-Jähriger übersah, als er nach links auf die L1054 abbiegen wollte, einen in Richtung Ramsla fahrenden VW. Sowohl der Fahrer des Transporters als auch der 19-jährige VW-Fahrer konnten schließlich den drohenden Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Ein ebenfalls 19-jähriger Mitfahrer aus dem VW wurde durch die Kollision leicht verletzt und im Krankenhaus ambulant behandelt. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Bis zu Bergung der Fahrzeuge war der Kreuzungsbereich für etwa eine Stunde voll gesperrt.

