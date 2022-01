Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rotlicht missachtet und Unfall verursacht

Weimar (ots)

Am Freitagnachmittag kam es im Kreuzungsbereich der Trierer Straße und Richard-Wagner-Straße zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wollte ein 63-jähriger Mercedesfahrer die Kreuzung auf der Trierer Straße passieren, übersah jedoch das Rotlicht der Ampel. Ein 50-jähriger, der die Kreuzung mit seinem Citroen gerade bei "grün" queren wollte, konnte folgend die Kollision nicht mehr verhindern und der Mercedes fuhr ihm in die Beifahrerseite. Da sich beim Citreon glücklicherweise niemand auf dem Beifahrersitz befand, wurde niemand verletzt. Dennoch entstand an beiden Fahrzeuge massiver Schaden in Gesamthöhe von 9000 Euro, wobei der Mercedes abgeschleppt werden musste. Gegen die Unfallverursacher wurde ein Bußgeldverfahren eingeleitet.

