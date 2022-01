Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Drogenkonsum führt zu Rettungseinsatz und Anzeige

Weimar (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde die Polizei darüber informiert, dass in Weimar zwei 18-Jährige Hilfe benötigen. Diese beiden konnten nur noch die Schlagworte "Drogen, Alkohol, Zigaretten" von sich geben. Vor Ort eingetroffen, konnten die Beamten eruieren, dass die beiden, vermutlich auf Grund von Mischkonsums der zuvor genannten Drogen, medizinische Hilfe benötigten. Zusätzlich wurde bei den beiden noch Betäubungsmittel in Form von Marihuana aufgefunden. Somit führte der Drogenkonsum nicht nur zu einem Rettungseinsatz, sondern auch noch zu einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

