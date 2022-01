Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Nicht gesichert

Jena (ots)

In der Schützenhofstraße in Jena wurde die Polizei am Sonntagabend zu einem Verkehrsunfall gerufen. Ein Pkw Ford war auf einen abgeparkten Pkw Skoda gerollt. Nachdem die letzte Nutzerin des Fords ausfindig gemacht werden konnte, war der Unfallhergang klar. Die 50-Jährige hatte das Fahrzeug nicht ausreichend gegen Wegrollen gesichert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

