Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Amtliche Kennzeichentafeln gestohlen

Reisdorf (ots)

Im Tatzeitraum 08.01.2022, 16:30 Uhr bis 09.01.2022, 09:00 Uhr wurden einem 69jährigen Citroen-Besitzer in Reisdorf beide Nummernschilder entwendet. Das Fahrzeug war ordnungsgemäß und wie sonst auch auf seinem Stellplatz abgeparkt. Zudem entstand an der Kennzeichenhalterung Sachschaden in Höhe von ca. 5 Euro.

