Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfall mit Personenschaden

Weimar (ots)

Am 28.12.2021, gegen 13:00 Uhr kam es zu einem Unfall an der Kreuzung Umgehungsstraße / Ettersburger Straße. Die 31-jährige Fahrerin eines VW befuhr die Ettersburger Straße, aus Richtung Rießnerstraße kommend, in Richtung Buchenwald um nach links auf die Umgehungsstraße Richtung Erfurt abzubiegen. Da die Lichtzeichenanlage außer Betrieb war, missachtete sie die Vorfahrt des 37-jährigen Transporterfahrers, der vorfahrtsberechtigt die Umgehungsstraße, aus Richtung Erfurt kommend, in Richtung Schöndorf befuhr. Durch die Kollision wurden beide Unfallbeteiligte leicht verletzt, an beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

