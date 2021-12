Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: E-Bike gestohlen

Weimar (ots)

Aus dem Fahrradkeller eines Mehrfamilienhauses am August-Bebel-Platz entwendete ein unbekannter Dieb ein E-Bike sowie ein Hinterrad eines anderen Fahrrades. Der Einbrecher war vermutlich in der Nacht von Sonntag zu Montag am Werk. Er durchtrennte das Schloss, mit dem das E-Bike angeschlossen war, und verschwand mit der Beute im Wert von etwa 2.600 Euro in unbekannte Richtung.

