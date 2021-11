Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Trunkenheitsfahrt

Apolda (ots)

Am 28.11.2021, gegen 08:30 Uhr stellten Beamte der Polizeiinspektion Apolda in der Elisenstraße in Apolda den 47jährigen Fahrer eines Pkw Skoda fest, der einer Kontrolle unterzogen wurde. Ein durchgeführter freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Daraufhin wurden der Führerschein sowie der Fahrzeugschlüssel sichergestellt, um eine Weiterfahrt zu unterbinden, und eine Blutentnahme im Robert-Koch-Krankenhaus durchgeführt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell